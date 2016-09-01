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بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 21:01 حزب بنكيران يضع لائحته الوطنية بمصالح وزارة الداخلية | بوليتيك
حزب بنكيران يضع لائحته الوطنية بمصالح وزارة الداخلية
أعلن حزب العدالة والتنمية قبل قليل عن قيامه بإيداع اللائحة الوطنية للحزب برسم الانتخابات التشريعية التي سيجري اقتراعها يوم 7 أكتوبر المقبل بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن ممثلة اللائحة تسلمت وصلا

"شوف تيفي"

أعلن حزب العدالة والتنمية قبل قليل عن قيامه بإيداع اللائحة الوطنية للحزب برسم الانتخابات التشريعية التي سيجري اقتراعها يوم 7 أكتوبر المقبل بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن ممثلة اللائحة تسلمت وصلا مؤقتا عن ذلك.

وأوضح حزب المصباح بأنه تم إيداع اللائحة الوطنية، بمصالح وزارة الداخلية، من قبل وكيلة اللائحة ماجدة بنعربية التي كانت مرفوقة بعبد الحق العربي عضو الأمانة العامة للحزب ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات، و محمد الطويل وكيل الجزء الثاني للائحة ومسؤولين آخرين في الحزب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اللائحة الوطنية مصالح وزارة الداخلية عبد الحق العربي عضو الأمانة العامة حزب العدالة والتنمية

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