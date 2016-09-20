عاجل : بن كيران يرشح زوجته ''نبيلة'' للإنتخابات التشريعية المقبلة

كشفت مصادر مطلعة، أن زوجة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران ترشحت للإنتخابات التشريعية المقبلة ضمن اللائحة الوطنية للنساء.

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كشفت مصادر مطلعة، أن زوجة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران ترشحت للإنتخابات التشريعية المقبلة ضمن اللائحة الوطنية للنساء.

وأضافت ذات المصادر، أن نبيلة بن كيران التي جاءت في الرتبة الأخيرة للائحة الوطنية للنساء هي زوجة الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران.

وقالت ذات المصادر، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية باعتبارها أعلى هيئة للترشيح والتزكية بالحزب، لجأت لزوجة الأمين العام بن كيران لسد الخصاص في اللائحة بعد إسقاط الصحفية "فاطمة الشرع" لظروف خاصة بالعمل، فقامت الأمانة العامة بهذه الخطوة رغم معرفتها المسبقة بإستحالة دخول زوجة رئيس الحكومة للبرلمان.

ورغم استحالة وصول زوجة بن كيران للبرلمان، نظرا لرتبتها الأخيرة في اللائحة وهو مايطلق عليه سياسيا "بالترشيح النضالي"، لكن الخطوة ستخلق نقاشا واسعا، خاصة في ظل اتهامات لقيادات الحزب بترشيح زوجاتهم وأولادهم في الإنتخابات المقبلة، ما يعني سيطرة عائلات محددة على الحزب.