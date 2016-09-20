صادم: الوجه الآخر لـ''مولات الحولي'' حقيقتها تسائل البيجيدي، البام، الدولة والمجتمع

مباشرة بعد نشر فيديو السيدة التي أطلق عليها الساخرون لقب ''مولات الحولي''، وهي تتحدث عن كبش العيد بطريقة غريبة خلال المسيرة التي نظمت صباح الأحد الماضي ضد ''أخونة المجتمع والدولة''، حتى أصبحت صورها تجوب

شوف تيفي: سعيد الدكالي

مباشرة بعد نشر فيديو السيدة التي أطلق عليها الساخرون لقب "مولات الحولي"، وهي تتحدث عن كبش العيد بطريقة غريبة خلال المسيرة التي نظمت صباح الأحد الماضي ضد "أخونة المجتمع والدولة"، حتى أصبحت صورها تجوب المواقع، حاصدة كما هائلا من التهكم والسخرية.. لكن يبدو أن عموم الساخرين، لا يهمهم سوى رفع مستوى الضحك من عفوية هذه السيدة التي يجهل كثيرون معاناتها في مغرب 2016...

مباشرة بعد انتشار الفيديو، توصلت "شوف تيفي" بمقال، دبجه أحد المقربين منها، في محاولة لكشف "وجهها الآخر"، وهو غير الوجه الذي ظهرت به في تلك المسيرة التي "لا ساس ولا راس لها". وقال صاحب المقال:

بطلة مسيرة البيضاء "مليكة بنت الڭج" البنورية، هي في عرف القانون عاهرة تتعاطى الفساد، وعند جيرانها فهي ليست إلا شيخة سابقة، هبيلة، سعاية.

بعد مسيرة البيضاء جابت صورة مي مليكة كل المواقع، كدليل على عهارة الإيديولوجيا، وارتبط اسمها بـ"مول الحولي"..، لقد قضى منها الجميع وطرهم و تركوها كما كانت لتعود من حيث أتت. إنها عارنا جميعا و عاركم جميعا، عار في جبين الأحزاب و عار على الذين يبحثون عن الأصوات التي أنهكها الزمن لتكون حطب نار معركة تأخذ مسميات عدة، الأخونة، التحكم، الإستبداد، الديمقراطية التي لا تهم إلا ساكنة قبة باب الأحد، أولائك الذين يتقاضون كل شهر36009 درهم و امتداداتهم في الحكومة ومراكز المسؤولية.

مولاة الحولي عاشت شيخة و عاهرة أيضا، و عندما تهالك جسدها تحولت إلى متسولة.

أنا اليوم قررت أن أكون صوتها غير المبحوح، قررت أن أكون أب العاهرة و أخوها و ابنها بالتبني، فالعاهرة "مولاة الحولي" هي اليوم أمي و أختي وابنتي بالتبني... فمن يخوض معي المعركة من أجلها؟ والأكيد أنني لن أكون في هذه المعركة وحدي.

إنها معركة سيدة أرملة مات زوجها عبد المجيد و ترك لها طفلا و طفلة. وبلغة المغرب العميق هي "هجالة" مارست كل شيء من أجل إعالة يتاماها.

بن كيران عقد ندوة صحفية يوم الإثنين الماضي، قدم برنامج حزبه و انجازات حكومته و عاد إلى بيته، عاد إلى حضن والدته و إلى دفئ زوجته، عاد ليحتضن كريمته التي توظفت بمباراة في الأمانة العامة للحكومة، لقد نابت عنه جحافله الإلكترونية و التقطت التسجيل الذي استعمل في اثبات "عهارة مسيرة البيضاء".

للأسف، لم يتساءل بن كيران من تكون المرأة التي تتكلم بفم هجرته أسنانه، لم يتساءل "واش كتسال شي حاجة للحكومة"؟

في انجازات الحكومة يقول بن كيران والذين معه، إن الحكومة أقرت دعما ماليا مباشرا للأرامل واليتامى. وهذا كلام رئيس الحكومة في البرلمان:

و هذا نص المرسوم:

و هذا هو الإشهاد حول انجازات الحكومة المنشور في صفحات الكتائب الإلكترونية:

"بنت الڭج" البنورية كانت تسكن في سيدي بنور على بعد 10 كيلومترات من دوار الرميد (ڭريشات المرس) وزير العدل الذي تشرف موقع تابع لأحد وجهاء ديوانه فكان سباقا في نشر غسيل البنورية بالصوت و الصورة.

مولاة الحولي أهلها من دوار لَمْسَلِّمْ قبيلة أولاد بوزرارة التي لا تبعد إلا بحوالي 12 كلم من سيدي بنور في اتجاه الزمامرة حيث الجذور الدكالية لوزير الإتصال الخلفي مرشح الحزب في سيدي بنور.

بنت الڭج كتقشر الحوت في المرسى بالجديدة، وتبيت من حين لآخر في البيت الذي تكتريه أختها في درب بن ادريس، حيث يمثلها في البرلمان دكالي آخر (المقري أبو زيد الإدريسي) الذي يعمر في البرلمان منذ 1997 أي ما يقرب من 20 سنة، ولم يراها يوما، كما يعرفها الناس تبكي في الجنائز، كل الجنائز، لا تفرق بين جنائز أهل البام و جنائز أهل العدالة و التنمية و لا حتى جنائز من لا حزب لهم، تبكي الذين تعرفهم و الذين لا تعرفهم لأنها تبكي حالها. . .

لم يراها أي وزير دكالي ترقص في كل الأعراس و تتبع "الهديات" بدون إذن، لم يراها أي وزير دكالي و هي تنزع ثيابها بالكامل و تسدد مؤخرتها نحو الجمهور لأنها لا تملك إلا سلاح "الهُبْلْ".

كبرت شيخة و مارست أقدم مهنة في التاريخ بكل مسمياتها بعد أن فقدت زوجها، و حتى الآن لم يصلها دعم الحكومة.

هم لم يأخدوا من الرواية إلا خروف ولد زروال، كأن المشكلة هي خروف العيد رغم أنها غير مسجلة في اللوائح الإنتخابية لحصاد، ولم يشملها إحصاء لحليمي ولم يصلها دعم بن كيران المباشر، ولم تتشرف لمسة طبيب الحكومة في الأسنان رغم أن لها الحق في بطاقة "راميد"، و هو إسم يعني أشياء كثيرة، لكنها تتكلم بفم غير مؤثت، لأن بطاقة الراميد كلام "حدو الرباط" ببرلمانه و تلفزته و جريدته الرسمية.

بن كيران يتحدث عن "الدولة العميقة" التي استعارها من المخلوع مرسي و عن التحكم و ينسى أن هناك مغرب عميق هو التحدي الحقيقي بمشاكله.

كلكم دكالة، بمختلف الانتماءات الحزبية، هزمتكم "مليكة بنت الڭج" البنورية التي لم يصلها حقها من إنجازات الحكومة، لم يصلها لا الدعم المباشر الخاص بالأرامل و لا بالعجائز و لا التغطية الصحية.

"بنت الڭج" عادت من حيث أتت، والحكومة لا يهمها إلا البحث عن الأب البيولوجي لمسيرة لقيطة، لكنها لم تهتم بهموم المشاة. فكم من "بنت الڭج" في المغرب تعتبر عاهرة في قاموس أهل الحكومة، ولكنها أرملة في قوانينها، طبقت عليها قوانين الرميد الزجرية و أمضت عقوبات حبسية من أجل الدعارة والوساطة و التسول، و لم تطبق عليها مراسيم بن كيران حول الدعم المباشر.

"بنت الڭج" ستظل كما كانت، فهي غير ناخبة في لوائحكم و غير محصية في إحصائكم، مطربة في أفراحكم، ناحبة في أحزانكم، إنها عنوان فشلكم، فشل الجميع "أصحاب لحوالا و أصحاب البلابلا".

فكم أرملة سوف تدقون أبوابها غدا و تسلمونها نسخة من انجازاتكم، تشهد أنها و يتاماها يتقاضون إعانة مباشرة شهرية من الحكومة، ولها الحق في التغطية الصحية وتقدمون أرقامها، وتقدمون دليلكم الذي هو تسجيلات بن كيران في اليوتوب،" يا حكومة اليوتوب و يا معارضة اليوتوب".