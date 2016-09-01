بعد فضيحة لمياء..اعتقال نصاب يهجر الفتيات للسعودية و هذا ما وقع لحظة توقيفه بالرباط

أوقعت عناصر فرقة الدراجين بتعاون مع فتاة بالرباط نصابا محترفا في تهجير الفتيات إلى السعودية بعقود عمل مزيفة و تجمهر حوله العشرات من المواطنين بشارع محمد الخامس،بعدما ربطت الضحية الاتصال به و

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أوقعت عناصر فرقة الدراجين بتعاون مع فتاة بالرباط نصابا محترفا في تهجير الفتيات إلى السعودية بعقود عمل مزيفة و تجمهر حوله العشرات من المواطنين بشارع محمد الخامس،بعدما ربطت الضحية الاتصال به و استدرجته من مسقط رأسه بفاس و أوهمته أنها مستعدة لمنحه 5000 درهم إضافية مقابل تمكينها من عقد عمل في الخدمات الفندقية.

و حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الأربعاء، أن العناصر الأمنية ،أوقعت الموقوف بعد الكمين حيث تسلم المبلغ المالي، في ظرف،ليتبين بعد ذلك أن له ضحايا آخرين من مدن مختلفة يعدهم بالتهجير إلى السعودية مقابل مبالغ مالية تصل إلى خمسة ملايين.

و كانت قضية أخرى تفجرت الأسبوع الماضي لشابة مغربية تدعى"لمياء" تعرضت للتعنيف و الاغتصاب من طرف زوجها السعودي ،بعدما هجرت إلى السعودية بعقد عمل.