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مزوار يزكي وزيرة سابقة شهيرة وكيلة للائحة الوطنية للنساء
بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 18:56 مزوار يزكي وزيرة سابقة شهيرة وكيلة للائحة الوطنية للنساء | بوليتيك
مزوار يزكي وزيرة سابقة شهيرة وكيلة للائحة الوطنية للنساء
علمت ''شوف تيفي'' أن حزب التجمع الوطني للأحرار زكى البطلة الأولمبية السابقة نوال المتوكل كوكيلة للائحة النسائية الوطنية للحزب في التشريعيات المقبلة يوم 7 أكتوبرالمقبل.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن حزب التجمع الوطني للأحرار زكى البطلة الأولمبية السابقة نوال المتوكل كوكيلة للائحة النسائية الوطنية للحزب في التشريعيات المقبلة يوم 7 أكتوبرالمقبل.

وأضافت ذات المصادر، أن هيئة الترشيح وافقت على ترشيح نوال المتوكل كوكيلة للائحة الوطنية للنساء، بالرغم من كونها وزيرة سابقة في الشباب والرياضة، حيث قبلت المتوكل ترشيحها على رأس لائحة النساء "على مضض وبعد مشاورات وحوارات قادها أعضاء بهيئة الترشيح لأكثر من أسبوعين" يضيف ذات المصدر.

وحسب ذات المصادر، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار لم يضع بعد لائحته الوطنية للنساء والشباب لدى السلطات، في حين وضع حزبي "البيجدي" و"البام" لائحتيهما الوطنية لدى المصالح المعنية، رغم أن حزب التراكتور أعلن في وقت سابق أنه سيعلن عن لوائحه الوطنية والمحلية بشكل رسمي يوم 23 من الشهر الجاري.

من جهة ثانية، صرحت مصادر مقربة من قيادة الحزب، أن هيئة الترشيح وافقت بنسبة 80 في المائة على تزكية نوال المتوكل كوكيلة اللائحة الوطنية للنساء، وأن الساعات القليلة المقبلة ستؤكد المعطى بشكل مطلق، لكون الحزب لم يضع بعد لائحته الوطنية للنساء والشباب.

‫شوف تيفي

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الترشيحات الأحرارالوطني اللائحة مزوار الحمامة شوف تيفي

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