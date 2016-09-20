بالصور.. فضيحة أخرى لمومو تفجرها زوجته السابقة..''معندوش باش يخلص على ولادو المدرسة قاليا قريهم فالجامع''

فضيحة أخرى فجرتها طليقة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بمومو اليوم الثلاثاء،بعدما كشفت أن زوجها السابق رفض تأدية واجبات الدراسة لطفليها بنشرها صورة لمسجد معلقة عليها بالقول'' أول يوم في

شوف تيفي : علاء الصنوبري



فضيحة أخرى فجرتها طليقة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بمومو اليوم الثلاثاء،بعدما كشفت أن زوجها السابق رفض تأدية واجبات الدراسة لطفليها بنشرها صورة لمسجد معلقة عليها بالقول" أول يوم في المدرسة شكرا أبي على الفكرة الجيدة و الاقتصادية .. ".



و أفادت مصادر قريبة من كوثر لشوف تيفي،أن مومو امتنع عن دفع تكاليف المدرسة لطفليه و اقترح تدريسهما بمدرسة المسجد لحفظ القرآن الكريم.



من جانبنا اتصلنا بمومو و طليقته للاستفسار عن الموضوع لكن هاتفهما ظل يرن دون مجيب.