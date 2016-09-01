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قضية الابتزاز ضد القصر تعود من جديد إلى غرفة التحقيق
بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 18:18 قضية الابتزاز ضد القصر تعود من جديد إلى غرفة التحقيق | بوليتيك
قضية الابتزاز ضد القصر تعود من جديد إلى غرفة التحقيق
عادت قضية الابتزاز التي تورط فيها الصحافيان الفرنسيان كاترين غراسيي (41 عاما) وإريك لوران (68 عاما)، واللذان طلبا مالا من القصر مقابل عدم نشر كتاب لهما، إلى الواجهة.

شوف تيفي

عادت قضية الابتزاز التي تورط فيها الصحافيان الفرنسيان كاترين غراسيي (41 عاما) وإريك لوران (68 عاما)، واللذان طلبا مالا من القصر مقابل عدم نشر كتاب لهما، إلى الواجهة.

واعتبرت محكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية فرنسية اليوم الثلاثاء، أن التسجيلين الأساسيين في هذه القضية ليسا قانونين، حيث تم تسجيل كلام الصحافيين خلال ثلاثة اتصالات، وكان التسجيل الأول غير مفهوم تقريبا، في حين أن التسجيلين الآخرين واضحين، ويؤكدان بما لايدع مجالا للشك، أن الصحافيان متورطان في الابتزاز، بل ضبطا وهما يحملان 80 ألف يورو تسلماها نقدا كدفعة أولية،على إثر كمين نصبته لهما الشرطة الفرنسية بتعاون مع محامي القصر.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن محكمة التمييز اعتبرت التسجيلين السريين تما من دون رضا المعنيين، وبمشاركة غير مباشرة من محققين فرنسيين مما "يخل بمبادىء المحاكمة النزيهة". وحولت القضية من جديد إلى غرفة التحقيق ليعود سيناريو قضية الابتزاز إلى نقطة الانطلاق.

واعتبر اريك موتيه محامي كاترين غراسيي أنه بعد هذا القرار سيكون "من الصعب على قضاة التحقيق المضي في القضية". في حين قال جيريمي آسوس محامي إريك لوران "كلاما فضفاضا غير مفهوم ". حيث تحول المشتكون وبقدرة قضاة محكمة التمييز من ضحايا لعملية ابتزاز واضحة الأركان إلى أطراف في القضية، مما يطرح علامات استفهام كثيرة حول هذا الحكم الغريب، الذي يحاول إبعاد التهمة عن كراسيي ولوران، باجتهادات قضائية ملغومة!

قضية ابتزاز؛محكمة التمييز؛الملك محمد السادس؛صحافيان؛كتاب الملك؛

 

‫شوف تيفي

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كاترين غراسيي إريك لوران كمين نصب

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