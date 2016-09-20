صورة نادرة للملك محمد السادس قبل 40 سنة

تعود ''شوف تيفي'' إلى نوستالجيا الحياة الدراسية للملك محمد السادس حيث يظهر في صورة نادرة حصلنا عليها،''داير جوج جوج'' في الصف مع ''صحابو''.

شوف تيفي



تعود "شوف تيفي" إلى نوستالجيا الحياة الدراسية للملك محمد السادس حيث يظهر في صورة نادرة حصلنا عليها،"داير جوج جوج" في الصف مع "صحابو".



وظهر الملك في هذه الصورة وإلى جانبه زميل دراسته التلميذ فاضل بن يعيش، إبن طبيب الملك الراحل الحسن الثاني، الدكتور بن يعيش الذي قتل في المحاولة الانقلابية بالصخيرات.



إنها صورة للذكرى تجمع بين الملك محمد السادس وبن يعيش سفير المغرب في اسبانيا إلى جانب زملاء آخرين، حيث تعود إلى يوليوز 1976، لتصبح نوستالجيا الصورة ذات قيمة بعدما مر على التقاطها أربعون سنة بالتمام والكمال.