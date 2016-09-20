بالصور.. مقرقب يعربد في البيضاء ويعتدي على مواطنين ويكسر مجموعة من السيارات بسبب زوجته

"شوف تيفي"
عربد شاب في عقده الثالث قبل قليل بدرب الانجليز بالمدينة القديمة بالبيضاء، حيث قام بالاعتداء على مجموعة من المواطنين وكسر مجموعة من السيارات المركونة إلى جانب منزله بواسطة هراوة خشبية.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر دخل في جدال حاد مع زوجته ليتناول كمية كبيرة من "القرقوبي" قبل أن يقوم بالخروج للشارع وهو في حالة هستيرية ويعتدي على مواطنين من بينهم حارس سيارات متسببا لهم في جروح متفاوتة الخطيرة.
وأضاف المصدر ذاته بأن الشاب لم يكتفي بذلك بل واصل عربدته في حيه وقام بتكسير مجموعة من السيارات وفر إلى وجهة غير معلومة .
وأكد ذات المصدر بأن المصالح الأمنية تقوم في هذه اللحظات بحملات تمشيطية بمحيط درب الانجليز لاعتقاله.
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