هذا ما قالته ''كازا -ترام'' بخصوص العطل الذي عرفه نظام التبريد في ترامواي البيضاء

بعد مقال ''شوف تيفي'' الذي نشرته مرفقا بصور توضح عطلا في نظام التبريد بالترامواي،كشفت شركة كازا ترامواي '' أن نظام التبريد يعمل بشكل أكبر في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة وذلك لضمان درجة

شوف تيفي

بعد مقال "شوف تيفي" الذي نشرته مرفقا بصور توضح عطلا في نظام التبريد بالترامواي،كشفت شركة كازا ترامواي " أن نظام التبريد يعمل بشكل أكبر في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة وذلك لضمان درجة حرارة ملائمة داخل المقصورة.

و حسب بلاغ للشركة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه،اليوم الثلاثاء،أكدت الأخيرة،أنها تبدل قصارى جهودها سواء تعلق الأمر بعمليات الصيانة أو المراقبة من أجل ضمان راحة الركاب وتحسين تجربة سفرهم.

وأوضحت الشركة،أن فرق الصيانة التابعة لشركة "كازا ترام"،تقوم بزيارات منتظمة أسبوعيا لضمان اشتغال التكييف في أفضل الظروف والتدخل في حالة وقوع مشاكل استثنائية.