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بالفيديو والصورة .. سعد لمجرد منوضها في شرم الشيخ.. وها أشنو دار
بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 17:10 بالفيديو والصورة .. سعد لمجرد منوضها في شرم الشيخ.. وها أشنو دار | ثقافة و فنون
بالفيديو والصورة .. سعد لمجرد منوضها في شرم الشيخ.. وها أشنو دار
في إطار برنامج وزارة السياحة المصرية لتسويقها على أكمل وجه، نظمت بتعاون مع المؤسسات التابعة لها حفلا ضخما أحياه الفنان المغربي سعد لمجرد بمنطقة شرم الشيخ السياحية.

شوف تيفي: عبداللطيف السكارجي

في إطار برنامج وزارة السياحة المصرية لتسويقها على أكمل وجه، نظمت بتعاون مع المؤسسات التابعة لها حفلا ضخما أحياه الفنان المغربي سعد لمجرد بمنطقة شرم الشيخ السياحية.
وقدم لمجرد باقة من أروع أغانيه الناجحة، حيث ألهب حماس الجمهور الغفير الذي حضر حفله الغنائي الاستعراضي، وغنى مع سعد كل أغانيه الناجحة، خصوصا أغنيته الأخيرة "غلطانة".
ونشر مدير أعمال "لمعلم" رضى البرادي صورة لسعد رفقة الكاتب المصري محمد عبد المعطي الذي كتب مسلسل "الأسطورة" الذي كان أبرز المسلسلات المصرية الناجحة في رمضان الماضي وقام ببطولته محمد رمضان صديق لمجرد الذي من المنتظر أن يجتمعا معا في فيلم سينمائي قريب.

بالفيديو والصورة .. سعد لمجرد منوضها في شرم الشيخ.. وها أشنو دار

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