ها شنو وقع لسيدة كلات طنجية مسمومة في ساحة جامع الفنا بمراكش

"شوف تيفي"
تم اليوم الثلاثاء، نقل سيدة في حالة خطيرة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش، عقب إصابتها بتسمم.
وحسب مصادر محلية، فإن السيدة المذكورة سقطت على الأرض وبدأت تصرخ نتيجة إصابتها بألم حاد على مستوى البطن عقب تناولها للـ"طنجية" بساحة جامعه الفنا.
وأضافت المصادر ذاتها بأن مصدر هذه الطنجة المسمومة كان محلا لبيع المأكولات السريعة بساحة جامع الفنا بمراكش.
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