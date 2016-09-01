نهاية مثيرة لأروع قصة حب جمعت بين أنجلينا جولي وبراد بيت

كشفت مجموعة من المواقع العالمية اليوم الثلاثاء، أن المحامي الخاص بالممثلة أنجلينا جولي قال في بيان إن موكلته تقدمت بطلب لفسخ زواجها من براد بيت.

"شوف تيفي"

كشفت مجموعة من المواقع العالمية اليوم الثلاثاء، أن المحامي الخاص بالممثلة أنجلينا جولي قال في بيان إن موكلته تقدمت بطلب لفسخ زواجها من براد بيت.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن المحامي روبرت قال "لقد اتخذت هذا القرار من أجل مصلحة الأسرة وهي لن تعلق عليه وتطلب احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت."

وتجدر الإشارة إلى أن علاقة حب قوية جمعت بين براد بيت وأنجلينا جولي واستمرت لسنوات طويلة قبل أن تتوج بزواجهما.