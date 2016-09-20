عاجل وبالصور..حريق مهول داخل محل تجاري بتطوان وأنباء عن وجود ضحايا

اندلع حريق مهول قبل قليل، داخل محل تجاري لبيع الأحذية يقع على مستوى شارع الجزائر بمدينة تطوان.

"شوف تيفي"



اندلع حريق مهول قبل قليل، داخل محل تجاري لبيع الأحذية يقع على مستوى شارع الجزائر بمدينة تطوان.



وحسب مصادر محلية فإن هناك أنباء غير مؤكدة تفيد بأن الحريق خلف خسائر في الأرواح.



وأضافت المصادر ذاتها بأن رجال الوقاية المدنية حلوا بعين المكان لإخماد ألسنة النيران المتصاعدة.





