 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور..حريق مهول داخل محل تجاري بتطوان وأنباء عن وجود ضحايا | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول داخل محل تجاري بتطوان وأنباء عن وجود ضحايا

عاجل وبالفيديو : الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد | بوليتيك

عاجل وبالفيديو : الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد

الموت يفجع الفنان عبد الرؤوف | مجتمع

الموت يفجع الفنان عبد الرؤوف

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور نواحي الجديدة | بوليتيك

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور نواحي الجديدة

عاجل:شوف تيفي تكشف هوية الأشخاص الذين عربدوا وشتموا رئيس الحكومة بنكيران أمام بيته | بوليتيك

عاجل:شوف تيفي تكشف هوية الأشخاص الذين عربدوا وشتموا رئيس الحكومة بنكيران أمام بيته

مثير وبالفيديو.. طبيب كاوري يعطي درسا للأطباء المغاربة في الإنسانية.. وها كيفاش قام بإنفاذ حياة مواطن في الشارع بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو.. طبيب كاوري يعطي درسا للأطباء المغاربة في الإنسانية.. وها كيفاش قام بإنفاذ حياة

مثير.. بنكيران الكرة كتعصبني وها الفرقة اللي كنشجعها في المغرب | بوليتيك

مثير.. بنكيران الكرة كتعصبني وها الفرقة اللي كنشجعها في المغرب

بعد تأديته مناسك الحج.. الرابور الأمريكي كيفن غيتس في مراكش | ثقافة و فنون

بعد تأديته مناسك الحج.. الرابور الأمريكي كيفن غيتس في مراكش

توقيف شخصين وحجز أزيد من 10 آلاف علبة سجائر وكمية مهمة من المعسل في فاس | حوادث و حقوق

توقيف شخصين وحجز أزيد من 10 آلاف علبة سجائر وكمية مهمة من المعسل في فاس

كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

عاجل وبالفيديو : الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد
بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 15:58 عاجل وبالفيديو : الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد | بوليتيك
عاجل وبالفيديو : الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد
كشف إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، أنه وجه رسالة إلى اللجنة الحكومية المشرفة على الإنتخابات للتداول في الأمور التي وصفها بالخطيرة، بعد تدوينة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.

شوف تيفي

كشف إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، أنه وجه رسالة إلى اللجنة الحكومية المشرفة على الإنتخابات للتداول في الأمور التي وصفها بالخطيرة، بعد تدوينة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.

وقال لشكر، إنه راسل اللجنة الحكومية المشرفة على الإنتخابات برئاسة عبد الإله بن كيران يوم أمس الإثنين، حيث وضع الرسالة لدى وزارة الداخلية، مطالبا بالوقوف على ما أسماه بالأمور الخطيرة، ردا على سؤال "لشوف تيفي" حول تأثير تدوينة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على الإنتخابات .

ويأتي تصريح إدريس لشكر، خلال تأطيره لحلقة اليوم الثلاثاء من اللقاءات التواصلية التي تنظمها حركة "ضمير" لتقديم البرامج الإنتخابية للأحزاب بحضور أمنائهم العامين.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

إدريس لشكر الكاتب بعث رسالة الداخلية الرميد التشكيك في الإنتخابات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور نواحي الجديدة | بوليتيك

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور نواحي الجديدة

عاجل:شوف تيفي تكشف هوية الأشخاص الذين عربدوا وشتموا رئيس الحكومة بنكيران أمام بيته | بوليتيك

عاجل:شوف تيفي تكشف هوية الأشخاص الذين عربدوا وشتموا رئيس الحكومة بنكيران أمام بيته

مثير.. بنكيران الكرة كتعصبني وها الفرقة اللي كنشجعها في المغرب | بوليتيك

مثير.. بنكيران الكرة كتعصبني وها الفرقة اللي كنشجعها في المغرب

لشكر :ها فين كايقري رئيس الحكومة بن كيران أولادو ومراتو | بوليتيك

لشكر :ها فين كايقري رئيس الحكومة بن كيران أولادو ومراتو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد

فيديو مؤثر.. 300 صورة من ذكريات الطفولة المغربية | زووم

فيديو مؤثر.. 300 صورة من ذكريات الطفولة المغربية

كسيدة فكازا على المباشر و تدخل رائع لطبيب أجنبي كان في مكان الحادث بالصدفة | بــووز

كسيدة فكازا على المباشر و تدخل رائع لطبيب أجنبي كان في مكان الحادث بالصدفة

بالفيديو..سعودي يصور تحرشه بخادمته..و مطالب بمحاكمته‎ | زووم

بالفيديو..سعودي يصور تحرشه بخادمته..و مطالب بمحاكمته‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور..حريق مهول داخل محل تجاري بتطوان وأنباء عن وجود ضحايا | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

عاجل وبالصور..حريق مهول داخل محل تجاري بتطوان وأنباء عن وجود ضحايا

عاجل وبالفيديو : الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد | بوليتيك

عاجل وبالفيديو : الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد

الموت يفجع الفنان عبد الرؤوف | مجتمع

الموت يفجع الفنان عبد الرؤوف

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور نواحي الجديدة | بوليتيك

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور نواحي الجديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.