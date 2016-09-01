عاجل وبالفيديو : الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد

كشف إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، أنه وجه رسالة إلى اللجنة الحكومية المشرفة على الإنتخابات للتداول في الأمور التي وصفها بالخطيرة، بعد تدوينة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.

شوف تيفي

كشف إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، أنه وجه رسالة إلى اللجنة الحكومية المشرفة على الإنتخابات للتداول في الأمور التي وصفها بالخطيرة، بعد تدوينة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.

وقال لشكر، إنه راسل اللجنة الحكومية المشرفة على الإنتخابات برئاسة عبد الإله بن كيران يوم أمس الإثنين، حيث وضع الرسالة لدى وزارة الداخلية، مطالبا بالوقوف على ما أسماه بالأمور الخطيرة، ردا على سؤال "لشوف تيفي" حول تأثير تدوينة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على الإنتخابات .

ويأتي تصريح إدريس لشكر، خلال تأطيره لحلقة اليوم الثلاثاء من اللقاءات التواصلية التي تنظمها حركة "ضمير" لتقديم البرامج الإنتخابية للأحزاب بحضور أمنائهم العامين.



