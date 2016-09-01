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الموت يفجع الفنان عبد الرؤوف
بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 15:44 الموت يفجع الفنان عبد الرؤوف | مجتمع
الموت يفجع الفنان عبد الرؤوف
خيمت حالة من الحزن وسط أقرباء وعائلة الفنان المغربي القدير عبد الرحيم التونسي الملقب بـ''عبد الرؤوف'' بسبب وفاة أخت زوجته.

شوف تيفي: ع.س
خيمت حالة من الحزن وسط أقرباء وعائلة الفنان المغربي القدير عبد الرحيم التونسي الملقب بـ"عبد الرؤوف" بسبب وفاة أخت زوجته.
ونشر ابن الفنان عبد الرؤوف تدوينة له عبر صفحته في الفضاء الأزرق ينعي فيها خالته التي وافتها المنية يوم أمس.
جدير بالذكر أن إشاعة الوفاة أيضا لحقت بعبد الرؤوف أكثر من مرة على غرار فنانين آخرين كالحمداوية وسعاد صابر وهو الشيء الذي نفاه أكثر من مرة عبد الرؤوف وقال إنه يتمتع بصحة جيدة.

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