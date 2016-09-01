عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور نواحي الجديدة

"شوف تيفي" اندلع قبل قليل حريق مهول بالسوق الأسبوعي بسيدي بنور الموجود ضواحي مدينة الجديدة. وما تزال أسباب اندلاع هذا الحريق مجهولة إلى حدود اللحظة، حيث يقوم المتواجدون بعين المكان بمحاولات لإخماده في انتظار وصول رجال الوقاية المدنية.
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.