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عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور نواحي الجديدة
بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 15:34 عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور نواحي الجديدة | بوليتيك
عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور نواحي الجديدة
اندلع قبل قليل حريق مهول بالسوق الأسبوعي بسيدي بنور الموجود ضواحي مدينة الجديدة.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل حريق مهول بالسوق الأسبوعي بسيدي بنور الموجود ضواحي مدينة الجديدة.

وما تزال أسباب اندلاع هذا الحريق مجهولة إلى حدود اللحظة، حيث يقوم المتواجدون بعين المكان بمحاولات لإخماده في انتظار وصول رجال الوقاية المدنية.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حريق السوق الأسبوعي سيدي بنور الجديدة

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