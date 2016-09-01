 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور..حريق مهول داخل محل تجاري بتطوان وأنباء عن وجود ضحايا | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول داخل محل تجاري بتطوان وأنباء عن وجود ضحايا

عاجل وبالفيديو : الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد | بوليتيك

عاجل وبالفيديو : الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد

الموت يفجع الفنان عبد الرؤوف | مجتمع

الموت يفجع الفنان عبد الرؤوف

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور نواحي الجديدة | بوليتيك

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور نواحي الجديدة

عاجل:شوف تيفي تكشف هوية الأشخاص الذين عربدوا وشتموا رئيس الحكومة بنكيران أمام بيته | بوليتيك

عاجل:شوف تيفي تكشف هوية الأشخاص الذين عربدوا وشتموا رئيس الحكومة بنكيران أمام بيته

مثير وبالفيديو.. طبيب كاوري يعطي درسا للأطباء المغاربة في الإنسانية.. وها كيفاش قام بإنفاذ حياة مواطن في الشارع بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو.. طبيب كاوري يعطي درسا للأطباء المغاربة في الإنسانية.. وها كيفاش قام بإنفاذ حياة

مثير.. بنكيران الكرة كتعصبني وها الفرقة اللي كنشجعها في المغرب | بوليتيك

مثير.. بنكيران الكرة كتعصبني وها الفرقة اللي كنشجعها في المغرب

بعد تأديته مناسك الحج.. الرابور الأمريكي كيفن غيتس في مراكش | ثقافة و فنون

بعد تأديته مناسك الحج.. الرابور الأمريكي كيفن غيتس في مراكش

توقيف شخصين وحجز أزيد من 10 آلاف علبة سجائر وكمية مهمة من المعسل في فاس | حوادث و حقوق

توقيف شخصين وحجز أزيد من 10 آلاف علبة سجائر وكمية مهمة من المعسل في فاس

كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

عاجل:شوف تيفي تكشف هوية الأشخاص الذين عربدوا وشتموا رئيس الحكومة بنكيران أمام بيته
بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 15:16 عاجل:شوف تيفي تكشف هوية الأشخاص الذين عربدوا وشتموا رئيس الحكومة بنكيران أمام بيته | بوليتيك
عاجل:شوف تيفي تكشف هوية الأشخاص الذين عربدوا وشتموا رئيس الحكومة بنكيران أمام بيته
في تطورات جديدة حول حادث العربدة أمام منزل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران،علمت ''شوف تيفي''،أن أبحاث الشرطة القضائية أكدت أن الموقوفان اللذان عربدا أمام بيت رئيس الحكومة و خلقا الفوضى هما مستخدم

شوف تيفي:م غ

في تطورات جديدة حول حادث العربدة أمام منزل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران،علمت "شوف تيفي"،أن أبحاث الشرطة القضائية أكدت أن الموقوفان اللذان عربدا أمام بيت رئيس الحكومة و خلقا الفوضى هما مستخدم بفندق و بائع للهواتف النقالة.

و أكدت مصادرنا اليوم الثلاثاء،أن شخصا ثالثا و هو من جيران رئيس الحكومة كان رفقة الموقوفين وهو من بادر إلى السب والاستفزاز،فر إلى وجهة غير معلومة حيث تم تحديد هويته و تم نشر مذكرة بحث في حقه لتوقيفه.

التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بالرباط، و حسب ذات المصدر كشفت،أنه لا توجد أسباب أو دوافع وراء ذلك بعد توقيف شخصين في حالة سكر متقدمة كانا على متن سيارة من نوع "تويوتا سوداء" أمام إشارة المرور المحاذية لمنزل رئيس الحكومة ،بل فقط ارتفاع منسوب الكحول هو الدافع وراء الفوضى المحدثة أمام منزل بنكيران الذي تلقى وابلا من السب والشتم دون أن يكون على علم بما يدور جنبات إقامته.

و قد تم تحويل الموقوفان على الحراسة النظرية بتهمة السكر العلني و السياقة في حالته

و تجدر الإشارة أن ثلاثة أشخاص حلوا في منتصف ليل الأحد الماضي أمام بيت عبد الإله بنكيران،رئيس الحكومة، و بمجرد نزولهما من على سيارتهما شرعا في العربدة و توجيه اتهامات ثقيلة إليه و مناداته بأقدح الصفات. .



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب بنكيران شخصان يعربدان امام المنزل بنكيران الرباط

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو : الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد | بوليتيك

عاجل وبالفيديو : الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور نواحي الجديدة | بوليتيك

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور نواحي الجديدة

مثير.. بنكيران الكرة كتعصبني وها الفرقة اللي كنشجعها في المغرب | بوليتيك

مثير.. بنكيران الكرة كتعصبني وها الفرقة اللي كنشجعها في المغرب

لشكر :ها فين كايقري رئيس الحكومة بن كيران أولادو ومراتو | بوليتيك

لشكر :ها فين كايقري رئيس الحكومة بن كيران أولادو ومراتو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد | خارج البلاطو
منذ 12 دقيقة

الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد

فيديو مؤثر.. 300 صورة من ذكريات الطفولة المغربية | زووم

فيديو مؤثر.. 300 صورة من ذكريات الطفولة المغربية

كسيدة فكازا على المباشر و تدخل رائع لطبيب أجنبي كان في مكان الحادث بالصدفة | بــووز

كسيدة فكازا على المباشر و تدخل رائع لطبيب أجنبي كان في مكان الحادث بالصدفة

بالفيديو..سعودي يصور تحرشه بخادمته..و مطالب بمحاكمته‎ | زووم

بالفيديو..سعودي يصور تحرشه بخادمته..و مطالب بمحاكمته‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور..حريق مهول داخل محل تجاري بتطوان وأنباء عن وجود ضحايا | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

عاجل وبالصور..حريق مهول داخل محل تجاري بتطوان وأنباء عن وجود ضحايا

عاجل وبالفيديو : الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد | بوليتيك

عاجل وبالفيديو : الإتحاد الإشتراكي يراسل بن كيران بعد تدوينة وزير العدل مصطفى الرميد

الموت يفجع الفنان عبد الرؤوف | مجتمع

الموت يفجع الفنان عبد الرؤوف

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور نواحي الجديدة | بوليتيك

عاجل وبالفيديو.. حريق مهول بالسوق الأسبوعي لسيدي بنور نواحي الجديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.