عاجل:شوف تيفي تكشف هوية الأشخاص الذين عربدوا وشتموا رئيس الحكومة بنكيران أمام بيته

في تطورات جديدة حول حادث العربدة أمام منزل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران،علمت ''شوف تيفي''،أن أبحاث الشرطة القضائية أكدت أن الموقوفان اللذان عربدا أمام بيت رئيس الحكومة و خلقا الفوضى هما مستخدم

شوف تيفي:م غ



في تطورات جديدة حول حادث العربدة أمام منزل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران،علمت "شوف تيفي"،أن أبحاث الشرطة القضائية أكدت أن الموقوفان اللذان عربدا أمام بيت رئيس الحكومة و خلقا الفوضى هما مستخدم بفندق و بائع للهواتف النقالة.



و أكدت مصادرنا اليوم الثلاثاء،أن شخصا ثالثا و هو من جيران رئيس الحكومة كان رفقة الموقوفين وهو من بادر إلى السب والاستفزاز،فر إلى وجهة غير معلومة حيث تم تحديد هويته و تم نشر مذكرة بحث في حقه لتوقيفه.



التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بالرباط، و حسب ذات المصدر كشفت،أنه لا توجد أسباب أو دوافع وراء ذلك بعد توقيف شخصين في حالة سكر متقدمة كانا على متن سيارة من نوع "تويوتا سوداء" أمام إشارة المرور المحاذية لمنزل رئيس الحكومة ،بل فقط ارتفاع منسوب الكحول هو الدافع وراء الفوضى المحدثة أمام منزل بنكيران الذي تلقى وابلا من السب والشتم دون أن يكون على علم بما يدور جنبات إقامته.



و قد تم تحويل الموقوفان على الحراسة النظرية بتهمة السكر العلني و السياقة في حالته



و تجدر الإشارة أن ثلاثة أشخاص حلوا في منتصف ليل الأحد الماضي أمام بيت عبد الإله بنكيران،رئيس الحكومة، و بمجرد نزولهما من على سيارتهما شرعا في العربدة و توجيه اتهامات ثقيلة إليه و مناداته بأقدح الصفات. .







