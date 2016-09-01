مثير وبالفيديو.. طبيب كاوري يعطي درسا للأطباء المغاربة في الإنسانية.. وها كيفاش قام بإنفاذ حياة مواطن في الشارع بالبيضاء

شهد شارع الزرقطوني بالبيضاء، اليوم الثلاثاء، عملا إنسانيا رائعا بطله طبيب أجنبي قام بإسعاف مواطن مغربي أصيب في حادثة سير خطيرة.

"شوف تيفي"

شهد شارع الزرقطوني بالبيضاء، اليوم الثلاثاء، عملا إنسانيا رائعا بطله طبيب أجنبي قام بإسعاف مواطن مغربي أصيب في حادثة سير خطيرة.



وحسب ما عاينت "شوف تيفي" فإن المواطن كان يحاول تجاوز الشارع لتدهسه سيارة، وهو الأمر الذي جعل الطبيب المذكور يقوم بإيقاف سيارته واستخراج عدته التي استخدمها في تقديم الإسعافات الأولية للمصاب.



وأضاف المصدر ذاته، بأن سيارة للإسعاف قامت بعد ذلك بنقل المصاب إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.