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مثير.. بنكيران الكرة كتعصبني وها الفرقة اللي كنشجعها في المغرب
بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 14:25 مثير.. بنكيران الكرة كتعصبني وها الفرقة اللي كنشجعها في المغرب | بوليتيك
مثير.. بنكيران الكرة كتعصبني وها الفرقة اللي كنشجعها في المغرب
كشف عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة خلال استضافته صباح اليوم الثلاثاء في برنامج oui mais non على أثير راديو دوزيم، عن ميوله لتشجيع فريق المغرب الفاسي وذلك بحكم أصوله

"شوف تيفي"

كشف عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة خلال استضافته صباح اليوم الثلاثاء في برنامج oui mais non على أثير راديو دوزيم، عن ميوله لتشجيع فريق المغرب الفاسي وذلك بحكم أصوله الفاسية.

وأوضح بنكيران خلال تصريحه بأنه يتجنب متابعة مباريات كرة القدم ولا يحب مشاهدتها لأنها تجعله عصبيا، خاصة مباريات المنتخب الوطني ، مؤكدا بأنه يكتفي بمشاهدة ملخصات المباريات وإعادة الأهداف.

وأضاف بنكيران بأن علاقته بالكرة محتشمة نتيجة انشغالاته السياسية، موضحا بأن الملك محمد السادس هو من صالحه بكرة القدم عندما أرسله لترأس المباراة التي جمعت الرجاء البيضاوي بفريق أوكلاند النيوزيلندي برسم منافسات كأس العالم للأندية 2013 التي احتضنها المغرب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عبد الإله بنكيران الكرة المغرب الفاسي

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