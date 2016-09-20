بعد تأديته مناسك الحج.. الرابور الأمريكي كيفن غيتس في مراكش

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من مكة لمطار مراكش المنارة، إنها فترة استجمام يقضيها الرابور الأمريكي الشهير كيفن غيتس بالمدينة الحمراء، الذي اعتنق الإسلام حديثا بعد مسيرة حافلة بالنجاحات في الموسيقى والغناء بأمريكا.
ونشر الفنان الأمريكي صورا له بجامع الفنا عبر صفحته الرسمية بالأنستغرام حيث يقضي فترة راحة بالمدينة ويستجمم بجوها البهي، وهي المدينة التي تستعد لاحتضان أكبر تظاهرة بيئية خلال شهر نونبر المقبل.
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