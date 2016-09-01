توقيف شخصين وحجز أزيد من 10 آلاف علبة سجائر وكمية مهمة من المعسل في فاس

تمكنت مصالح الأمن بمدينة فاس نهاية الأسبوع الماضي من إلقاء القبض على شخصين متورطين في ترويج السجائر المهربة وحجزت ما مجموعه 10 آلاف و300 علبة سجائر، بالإضافة إلى 283 علبة من مادة (المعسل).

"شوف تيفي"+"و م ع"



تمكنت مصالح الأمن بمدينة فاس نهاية الأسبوع الماضي من إلقاء القبض على شخصين متورطين في ترويج السجائر المهربة وحجزت ما مجموعه 10 آلاف و300 علبة سجائر، بالإضافة إلى 283 علبة من مادة (المعسل).

وحسب مصادر أمنية، فإن عناصر الشرطة تمكنت إثر مراقبة على مستوى السد القضائي التابع لمنطقة بنسودة من إلقاء القبض على سائق سيارة (24 سنة) ومرافقه (25 سنة) بعد الاشتباه فيهما.

وأوضحت أن مصالح الأمن حجزت بعد تفتيش دقيق لسيارة المشتبه فيهما، كمية من السجائر المهربة عبارة عن 10 آلاف و300 علبة سجائر من أنواع وماركات مختلفة، بالإضافة إلى 283 علبة من مادة (المعسل) الخاصة بالنرجيلة.

وأضافت أنه تم وضع المشتبه بهما تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة،

وذلك من أجل تعميق البحث معهما حول ملابسات هذه القضية.



