من السعودية: هذا ما قاله القنصل المغربي حول قضية المغربية لمياء التي اتهمت زوجها السعودي باغتصابها و تعذيبها.. تفاصيل مثيرة

في تأكيد لما توصلت به ''شوف تيفي'' حول قضية المغربية ''لمياء معتمد''، كشف موقع ''سبق'' السعودي عن تواصله مع القنصل المغربي بجدة إبراهيم جولي، الذي أفاد قائلاً: ''أن القضية منظورة شرعًا في محكمة جدة، وفيها

"شزف تيفي"

في تأكيد لما توصلت به "شوف تيفي" حول قضية المغربية "لمياء معتمد"، كشف موقع "سبق" السعودي عن تواصله مع القنصل المغربي بجدة إبراهيم جولي، الذي أفاد قائلاً: "أن القضية منظورة شرعًا في محكمة جدة، وفيها أطراف، ومتشعبة، ولا نستطيع كشفها حتى يقول القضاء كلمته".



وأضاف الموقع السعودي بأن الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد الفاخري قال"جارٍ بحث القضية بالتواصل مع جهات العلاقة، كما سيتم التأكد من نظامية إقامة المغربية سابقًا".

وأوضح سبق بأن مصدره أكد ثبت تورُّط مقيم يمني الجنسية بخلوة غير شرعية مع لمياء، حيث تم ضبطها سابقًا من قِبل شرطة الجامعة بجدة في خلوة، ومخالفة الآداب العامة.

وكانت "شوف تيفي" السباقة للكشف عن التفاصيل الكاملة لهذه القضية المثيرة التي شغلت الرأي العام المغربي، خاصة بعد تداول مقطع فيديو مؤثر ظهرت خلاله المغربية لمياء البالغة من العمر 22 عاما وهي تستعطف المسؤولين التدخل لإخراجها من سجنها الذي وضعت به بالرغم من أنها كانت ضحية اغتصاب.





