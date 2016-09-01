عاجل.. نايضة في الشلالات ضواحي المحمدية والسبب هدم السلطات لأحد المساجد

علمت ''شوف تيفي'' أن منطقة الشلالات ضواحي مدينة المحمدية تعرف في هذه اللحظات مواجهات بين مجموعة من المواطنين والسلطات المحلية التي تحاول هدم أحد المساجد.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن منطقة الشلالات ضواحي مدينة المحمدية تعرف في هذه اللحظات مواجهات بين مجموعة من المواطنين والسلطات المحلية التي تحاول هدم أحد المساجد.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن عددا من المحتجين الذين رفعوا الرايات الوطنية ونسخ من القرآن الكريم، وقفوا في وجه السلطات لمنعها من هدم المسجد الوحيد المتبقي في منطقتهم.



وأوضح أحد المحتجين في اتصال له مع "شوف تيفي" وهو يصرخ "الله أكبر" أن السلطات قامت بهدم مسجد المنطقة الأول وهي تحاول هدم الثاني، معبرا عن استغرابه من هذه الخطوة.