لشكر :ها فين كايقري رئيس الحكومة بن كيران أولادو ومراتو

كشف إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن عبد الإله بن كيران يدرس أبناءه في البعثة ''la mission '' سيرا على نفس المسار التعليمي لزوجته، في حين بقي متفرجا في المشاكل التي يتخبط فيها التعليم

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كشف إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن عبد الإله بن كيران يدرس أبناءه في البعثة "la mission " سيرا على نفس المسار التعليمي لزوجته، في حين بقي متفرجا في المشاكل التي يتخبط فيها التعليم العمومي المغربي لمدة 5 سنوات.

وأضاف لشكر، أن الحداثيين في المغرب "فوتوا فرصة تاريخية لهم في حكومة التناوب"، حيث أن الجميع إصطف ضد مشروع حكومة اليوسفي.

وإعترف لشكر في فشل حزبه في تجميع اليسار بالقول" نعم فشلنا في تجميع اليسار والنقابات" حيث أن هناك أسماء يسارية توجهنا لها باسمها الشخصي ورفضت "مد يدها لنا متهمة إياه بيسار القصر" حسب قوله.





