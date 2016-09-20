خطير و بالصور..أسلاك كهربائية تتسبب في فاجعة ببني ملال هذه تفاصيلها

علمت ''شوف تيفي''،أن مدينة بني ملال اهتزت على وقع فاجعة بعد وفاة زوجين مُسنين تعرضا لصعقة كهربائية.

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي"،أن مدينة بني ملال اهتزت على وقع فاجعة بعد وفاة زوجين مُسنين تعرضا لصعقة كهربائية.

و تعود تفاصيل الواقعة حسب ما أكده لـ"شوف تيفي" الابن الأكبر للضحيتين، نهاية الأسبوع الماضي عندما لمس والداه أسلاك كهربائية مكشوفة من نافدة منزلهما الكائن بدائرة أغبالة، ليلقيا مصرعهما على الفور، مضيفا بأن الأسلاك منتشرة بأعداد كبيرة في أرجاء البلدة ، حيث أصبحت تشكل خطرا كبيرا ، إلا أن الشركة المكلفة بالكهرباء لم تتدخل لإزالتها.

و علمت "شوف تيفي" أن مجموعة من المواطنين وجهوا شكايات للمسؤولين على قطاع الكهرباء بالمدينة إلا أنهم تجاهلوا الأمر لتبقى أرواح المواطنين مهددة بخطر هذه الأسلاك في أية لحظة.





