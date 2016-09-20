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إدريس لشكر: بن كيران إبتدأ حملة إنتخابية سابقة لأوانها ونحن الفريق الوحيد الذي قدم حصيلته البرلمانية
بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 10:48 إدريس لشكر: بن كيران إبتدأ حملة إنتخابية سابقة لأوانها ونحن الفريق الوحيد الذي قدم حصيلته البرلمانية | بوليتيك
إدريس لشكر: بن كيران إبتدأ حملة إنتخابية سابقة لأوانها ونحن الفريق الوحيد الذي قدم حصيلته البرلمانية
قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي أن عبد الإله بن كيران ''إبتدأ حملة إنتخابية سابقة لأوانها''عبر تجمعات حزبية قبل إنطلاق الحملة الإنتخابية بشكل رسمي.

شوف تيفي

قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي أن عبد الإله بن كيران "إبتدأ حملة إنتخابية سابقة لأوانها"عبر تجمعات حزبية قبل إنطلاق الحملة الإنتخابية بشكل رسمي.

ويشارك إدريس لشكر في الجلسات التواصلية المنظمة بمدينة الدار البيضاء من طرف حركة ضمير صبيحة اليوم الثلاثاء، حيث يقدم الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي البرنامج الإنتخابي لحزبه الذي جعل من "شعار 55 كفى" عنوانه العريض.

وصرح لشكر أن فريقه النيابي هو الوحيد الذي قدم حصيلته الإنتخابية من بين جميع الفرق البرلمانية سواء الموجودة في الحكومة أو المعارضة.

وأضاف لشكر، أن التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين الحكوميين والوزراء الحاليين، "تدفعنا إلى التشكيك في نزاهة الإنتخابات المقبلة"، داعيا اللجنة المشرفة على الإنتخابات التي يرأسها بن كيران إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية، مذكرا بنتائج تصريحات عضو الحكومة "نبيل بن عبد الله" وكيف تطورت الأوضاع إلى بلاغ للديوان الملكي ضد تصريحاته.

إدريس لشكر: بن كيران إبتدأ حملة إنتخابية سابقة لأوانها ونحن الفريق الوحيد الذي قدم حصيلته البرلمانية

 

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