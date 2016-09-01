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60 في المائة من اليابانيات عذروات ولم يمارسن الجنس
بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 10:35 60 في المائة من اليابانيات عذروات ولم يمارسن الجنس | مجتمع
60 في المائة من اليابانيات عذروات ولم يمارسن الجنس
كشفت دراسة اجتماعية أجراها المعهد الياباني الوطني لأبحاث السكان والأمن الاجتماعي نُشرت مؤخرا، أن 70 في المائة من الذكور في الفئة العمرية بين 18 و34 عاما هم من العزب غير المتزوجين، مقابل 60 في المائة من

"شوف تيفي"

كشفت دراسة اجتماعية أجراها المعهد الياباني الوطني لأبحاث السكان والأمن الاجتماعي نُشرت مؤخرا، أن 70 في المائة من الذكور في الفئة العمرية بين 18 و34 عاما هم من العزب غير المتزوجين، مقابل 60 في المائة من الإناث العزباوات اللواتي لم يقمن علاقة جنسية.

 وحسب صحيفة "جابان تايمز" فإن المثير للقلق في هذه الدراسة بالنسبة إلى الجهات المعنية في اليابان هو أن 42 في المائة من الذكور و44.2 في المائة من الإناث في هذه الفئة العمرية أقروا بأنهم عذارى"، أي لم يمارسوا أي علاقة جنسية، وهو ما يعني بالتالي أن المجتمع اليابان يواجه مشكلة ديمغرافية معروفة منذ بعض الوقت، وهي أنه مجتمع يتجه نحو الكهولة إلى جانب تراجع في معدل المواليد.

وأوضح المعهد المذكور والذي يجري هذه الدراسة مرة كل 5 سنوات، أن نسبة غير المتزوجين من الذكور والإناث كانت في العام 1987، عندما أجريت الدراسة للمرة الأولى، 48.6 في المائة و39.5 في المائة على الترتيب، وفي العام 2010، أصبحت نسبة من لم يقيموا أي علاقة جنسية على النحو التالي: 36.2 في المائة من الذكور و38.7 في المائة من الإناث.

 

 

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المغرب شوف تيفي المجتمع الياباني ديمغرافية العذارى اليابان

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