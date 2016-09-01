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عاجل.. الشرطة تطوق طائرة سعودية في مطار بالفيلبين بعد معلومات بأنها تواجه خطرا
بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 10:24 عاجل.. الشرطة تطوق طائرة سعودية في مطار بالفيلبين بعد معلومات بأنها تواجه خطرا | دولي
عاجل.. الشرطة تطوق طائرة سعودية في مطار بالفيلبين بعد معلومات بأنها تواجه خطرا
طوقت الشرطة الفيليبينية اليوم الثلاثاء طائرة سعودية في مطار مانيلا إثر ورود معلومات بأنها تواجه خطرا ولم يسمح للركاب بالخروج منها، على ما أعلن متحدث باسم هيئة الطيران المدني لوكالة فرانس برس.

"شوف تيفي"

 طوقت الشرطة الفيليبينية اليوم الثلاثاء طائرة سعودية في مطار مانيلا إثر ورود معلومات بأنها تواجه خطرا ولم يسمح للركاب بالخروج منها، على ما أعلن متحدث باسم هيئة الطيران المدني لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث إريك أبولونيو إنه "تم عزل طائرة سعودية على مدرج المطار".

 

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