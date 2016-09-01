صادم.. مسخوط الوالدين يعتدي على والدته المسنة وينهال عليها بالضرب رفقة زوجته بالقنيطرة

أقدم شخص رفقة زوجته بمدينة القنيطرة،أخيرا، بالاعتداء على والدته المسنة وتعنيفها بطريقة مروعة ما تسبب في إصابتها بالعديد من الجروح والكدمات.

"شوف تيفي"

أقدم شخص رفقة زوجته بمدينة القنيطرة،أخيرا، بالاعتداء على والدته المسنة وتعنيفها بطريقة مروعة ما تسبب في إصابتها بالعديد من الجروح والكدمات.

وحسب مصادر محلية فإن هذا الابن قام بمعية زوجته بالاعتداء على والدته بالضرب نتيجة دخولهما في نقاش حاد معها بسبب بكاء طفلهما الذي كانت ترعاه المسنة.



وأضافت المصادر ذاتها بأن العديد من المجمعيات المدنية بالقنيطرة، دخلت على خط هذه القضية، وقامت بتقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك لكي يتم إنصاف الأم الضحية.



