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الملك يتجول بسيارته المشهورة بمدينة تطوان
بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 09:12 الملك يتجول بسيارته المشهورة بمدينة تطوان | بوليتيك
الملك يتجول بسيارته المشهورة بمدينة تطوان
الملك يتجول بسيارته المشهورة بمدينة تطوان

 "شوف تيفي"

 تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للملك محمد السادس وهو يتجول في شوارع مدينة تطوان أمس الاثنين.

 وظهر الملك محمد السادس في الصورة وهو يتجول بسيارته الرمادية المشهورة، خلال توجهه إلى إقامته في المضيق كما قيل.

 وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه الصورة وخاصة أبناء مدينة تطوان الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بالزيارات الملكية إلى مدينتهم خلال الأشهر الأخيرة.

 

 

 

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المغرب شوف تيفي مدينة تطوان السيارة الملك محمد السادس

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