بعد مراكش و الحسيمة..الملك محمد السادس في زيارة إلى الامارات

بعد حلوله بمدينة الحسيمة قادما إليها من مدينة مراكش،يقوم الملك محمد السادس بزيارة إلى دولة الامارات العربية المتحدة في الأيام القليلة المقبلة،حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر

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بعد حلوله بمدينة الحسيمة قادما إليها من مدينة مراكش،يقوم الملك محمد السادس بزيارة إلى دولة الامارات العربية المتحدة في الأيام القليلة المقبلة،حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الثلاثاء



و قالت اليومية،أنه من المنتظر أن يعطي الملك انطلاقة الموسم الدراسي الجديد من مدينة الحسيمة.



و كان الملك محمد السادس قام بزيارة خاصة للمدينة الحمراء استغرقت يومين ،تفقد على إثرها الأوراش الخاصة بمؤتمر المناخ كوب 22.





