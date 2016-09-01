عاجل:حادثة سير خطيرة بين سلا و فاس تودي بحياة ثلاثة نساء

لقيت ثلاثة نساء مصرعهن في حادثة سير وقعت مساء اليوم الاثنين على مستوى الطريق السيار الرابط بين مدينتي سلا وفاس، حسبما علم لدى السلطات المحلية.

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لقيت ثلاثة نساء مصرعهن في حادثة سير وقعت مساء اليوم الاثنين على مستوى الطريق السيار الرابط بين مدينتي سلا وفاس، حسبما علم لدى السلطات المحلية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الحادثة وقعت حوالي الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، عندما اصطدمت سيارة من نوع (بيكاب) بسيارة من النوع الخفيف كانت تسير بالخلف بعدما تجاوزت المسلك المؤدي إلى مدينة فاس وعلى متنها سيدتان وفتاة مما تسبب في وفاتهن على الفور .



وتم نقل الموتى إلى مستودع الأموات بمدينة سلا فيما فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث حسب المصدر ذاته