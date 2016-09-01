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هاكرز يخترقون موقع حزب الأصالة و المعاصرة
بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 00:46 هاكرز يخترقون موقع حزب الأصالة و المعاصرة | بوليتيك
هاكرز يخترقون موقع حزب الأصالة و المعاصرة
علمت ''شوف تيفي'' أن موقع حزب الأصالة و المعاصرة تعرض مساء يوم الاثنين للقرصنة.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن موقع حزب الأصالة و المعاصرة تعرض مساء يوم الاثنين للقرصنة.

و كشف ذات المصدر،أن الموقع تعرض لعدة محاولات مستمرة ومكثفة للاختراق، تلتها هجمات فاشلة لحجب الخدمة الموزعة، بالإضافة إلى محاولات لاختراق صفحات
الأمين العام للحزب الياس العماري على شبكات التواصل الاجتماعي وكذا صفحات العديد من مناضلات ومناضلي الحزب.

و قد استنكر حزب البام، من خلال بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، هذه المحاولات التي وصفها بالـ" المجرمة" والتي تندرج "ضمن مخطط الإساءة للحزب ومشروعه الحداثي الديمقراطي، وكذا لمناضلاته ومناضليه،مؤكدا للرأي العام أن المستشارين القانونيين للحزب قد باشروا كل الإجراءات القانونية لمعاقبة كل من يقف وراء هذا الفعل الشنيع والمنافي للأخلاق والمجرم قانون"ا.

وحسب ذات المصدر، تمكن تقنيو حزب الأصالة والمعاصرة من صد هذه الهجمات وتتبع من يقف ورائها واعتراض ما يقارب الملايين من البيانات غير اللازمة التي كانت تهدف إلى إغراق وتكثيف الضغط على الموقع الرسمي للحزب، مما كان من شأنه أن يسبب بطئا في الخدمات المقدمة عبر الموقع.


‫شوف تيفي

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البام شوف تيفي موقع اختراق المغرب هاكرز

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