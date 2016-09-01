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من جديد اختطاف مواطنين إيطاليين جنوب ليبيا
بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 00:12 من جديد اختطاف مواطنين إيطاليين جنوب ليبيا | دولي
من جديد اختطاف مواطنين إيطاليين جنوب ليبيا
أعلنت الخارجية الإيطالية، مساء اليوم الاثنين، أن اثنين من مواطنيها تعرضوا للاختطاف جنوبي ليبيا في وقت سابق اليوم.

 

شوف تيفي:وكالات

أعلنت الخارجية الإيطالية، مساء اليوم الاثنين، أن اثنين من مواطنيها تعرضوا للاختطاف جنوبي ليبيا في وقت سابق اليوم.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب أنها تتابع عن كثب التطورات مع مراعاة "أقصى قدر من التحفظ نظرا إلى دقة الوضع".

ونقلت الصحافة الايطالية عن مصادر ليبية أن الرجلين المخطوفين يعملان لحساب شركة تعمل في مطار غات في جنوب ليبيا قرب الحدود مع الجزائر.

وتعمل الكثير من الشركات الإيطالية في ليبيا حيث وقعت في السنوات الاخيرة عدة عمليات خطف استهدفت موظفين أجانب في هذه الشركات.

وكان آخر هذه الهجمات وقع في يوليو 2015 حين تعرض أربعة موظفين ايطاليين يعملون في شركة بناء للخطف قرب مجمع لشركة ايني النفطية الايطالية في مليتة (غرب طرابلس) وهي منطقة سبق وشهدت عمليات خطف مماثلة.

 

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