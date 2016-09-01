فضيحة جنسية جديدة تهز سطات..''فيديو'' مثير لخمسيني يعاقر الخمر رفقة عاهرة

تداول مستخدمو ''الواتساب'' عشية اليوم الاثنين،فيديو فاضح لرجل في عقده الخامس و هو يعاقر الخمر و يحضن عاهرة بمدينة سطات.

شوف تيفي

تداول مستخدمو "الواتساب" عشية اليوم الاثنين،فيديو فاضح لرجل في عقده الخامس و هو يعاقر الخمر و يحضن عاهرة بمدينة سطات.

و حسب مصادر محلية تداولت الفيديو بشكل كبير،يظهر الشريط الذي نتحفظ عن نشره الرجل و عشيقته شبه عاريان و هما يعاقران الخمر و يرقصان معا.

و كشفت ذات المصادر، أن العناصر الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذه القضية.