فضيحة جنسية جديدة تهز سطات..''فيديو'' مثير لخمسيني يعاقر الخمر رفقة عاهرة

شوف تيفي
تداول مستخدمو "الواتساب" عشية اليوم الاثنين،فيديو فاضح لرجل في عقده الخامس و هو يعاقر الخمر و يحضن عاهرة بمدينة سطات.
و حسب مصادر محلية تداولت الفيديو بشكل كبير،يظهر الشريط الذي نتحفظ عن نشره الرجل و عشيقته شبه عاريان و هما يعاقران الخمر و يرقصان معا.
و كشفت ذات المصادر، أن العناصر الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذه القضية.
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