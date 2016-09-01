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فضيحة جنسية جديدة تهز سطات..''فيديو'' مثير لخمسيني يعاقر الخمر رفقة عاهرة
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 23:03 فضيحة جنسية جديدة تهز سطات..فيديو مثير لخمسيني يعاقر الخمر رفقة عاهرة | حوادث و حقوق
فضيحة جنسية جديدة تهز سطات..''فيديو'' مثير لخمسيني يعاقر الخمر رفقة عاهرة
تداول مستخدمو ''الواتساب'' عشية اليوم الاثنين،فيديو فاضح لرجل في عقده الخامس و هو يعاقر الخمر و يحضن عاهرة بمدينة سطات.

شوف تيفي
تداول مستخدمو "الواتساب" عشية اليوم الاثنين،فيديو فاضح لرجل في عقده الخامس و هو يعاقر الخمر و يحضن عاهرة بمدينة سطات.

و حسب مصادر محلية تداولت الفيديو بشكل كبير،يظهر الشريط الذي نتحفظ عن نشره الرجل و عشيقته شبه عاريان و هما يعاقران الخمر و يرقصان معا.

و كشفت ذات المصادر، أن العناصر الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذه القضية.

 

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شوف تيفي ليلةماجنة رقص خمسيني فيديو عاهرة خمر سطات المغرب

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