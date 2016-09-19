بالصورة.. حزب العدالة والتنمية يكشف حقيقة توزيعه لمطبوعات في الرباط تدعوا إلى التصويت عليه في الانتخابات التشريعية المقبلة

أوضح حزب العدالة والتنمية قبل قليل، بأن لا علاقة له مطلقا بتوزيع مطبوعات بالرباط تتضمن الدعوة إلى التصويت إلى اللائحة الوطنية للحزب برسم الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016.

"شوف تيفي"

أوضح حزب العدالة والتنمية قبل قليل، بأن لا علاقة له مطلقا بتوزيع مطبوعات بالرباط تتضمن الدعوة إلى التصويت إلى اللائحة الوطنية للحزب برسم الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016.

وأشار الحزب في توضيحه الصادر عن الأمانة العامة بأن مجهولين قاموا اليوم الاثنين بباب لعلو بالرباط بتوزيع مطبوع انتخابي يحمل اسم حزب العدالة والتنمية ورمز المصباح.