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على طريقة رجال الخيام.. السعودية تفكك خلية إرهابية خطيرة تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 21:45 على طريقة رجال الخيام.. السعودية تفكك خلية إرهابية خطيرة تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية | دولي
على طريقة رجال الخيام.. السعودية تفكك خلية إرهابية خطيرة تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية
كشفت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 17 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية بتهمة التخطيط لاستهداف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشآت أمنية وعسكرية

 "شوف تيفي"

  كشفت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 17 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية بتهمة التخطيط لاستهداف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشآت أمنية وعسكرية واقتصادية.

وقال المتحدث باسم الوزارة منصور التركي لقناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية التي عرضت صورا للمتهمين إن 14 من الذين ألقي القبض عليهم سعوديون بينهم امرأة، مضيفا بأن الثلاثة الآخرين يمني ومصري وفلسطيني.

وأوضح التركي بأن هذه الشبكة كانت تعمل على إعداد وتجهيز الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة لاستخدامها في عملياتهم الإجرامية وتقديم الدعم اللوجستي من إيواء للمطلوبين والتستر عليهم وتمويلهم بالمال والسلاح ونقلهم داخل المملكة وتأمين وسائل النقل لهم ورصد المواقع المستهدفة وتقديم الدعم الإلكتروني والإعلامي للتنظيم والتواصل مع قياداته بالخارج في جميع نشاطاتهم.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القناة الإخبارية الدعم الإلكتروني مواطنين السعودية تنظيم الدولة الإسلامية

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