مؤثر وبالصور.. مقتل مغربي في البرازيل في ظروف غامضة وعائلته تستنكر تأخر وصول جثمانه إلى أرض الوطن

علمت ''شوف تيفي'' أن مهاجراً مغربياً بالبرازيل لقي مصرعه في ظروف غامضة قبل أسبوعين، ولم تصل جثته إلى حدود اللحظة إلى أرض الوطن بالرغم من محاولات عائلته المكلومة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مهاجراً مغربياً بالبرازيل لقي مصرعه في ظروف غامضة قبل أسبوعين، ولم تصل جثته إلى حدود اللحظة إلى أرض الوطن بالرغم من محاولات عائلته المكلومة.

وقالت شقيقة المغربي المسمى قيد حياته "عثمان.ف" في اتصال لها مع "شوف تيفي" إن التقرير الذي توصلوا به من السفارة المغربية بالبرازيل يفيد بأن شقيقها توفي في حادثة سير.

وأضافت شقيقة الهالك البالغ من العمر 33 عاما والمتزوج ببرازيلية بأن هذا الأخير تعرض خلال الحادث إلى نزيف داخلي وإصابته بكسور في الحوض ما خلف وفاته، موضحة بأنها سلكت رفقة والدها جميع الطرق لنقل جثة شقيقها إلى أرض الوطن لكن محاولتها باءت بالفشل.

وأوضحت المتحدثة ذاتها بأنها ربطت الاتصال بالسفارة المغربية بالبرازيل لكنها لم تتوصل بأي رد إيجابي يؤكد لها التاريخ الذي ستتمكن فيه من رؤية جثته بمسقط رأسه بمدينة آسفي.

وطالبت شقيقة الراحل وهي تذرف الدموع بحرقة بأن يتدخل المسؤولون في وزارة الخارجية لتقديم يد المساعدة إليهم حتى يتم دفن جثمان شقيقها بمدينة آسفي.





