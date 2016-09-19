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بالصور.. ساجد يقدم البرنامج الإنتخابي لحزب الاتحاد الدستوري و يصف حكومة بنكيران ''بالكاذبة''
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 19:23 بالصور.. ساجد يقدم البرنامج الإنتخابي لحزب الاتحاد الدستوري و يصف حكومة بنكيران بالكاذبة | بوليتيك
بالصور.. ساجد يقدم البرنامج الإنتخابي لحزب الاتحاد الدستوري و يصف حكومة بنكيران ''بالكاذبة''
إنتقد محمد ساجد الأمين العام للإتحاد الدستوري حزب العدالة والتنمية خلال الندوة الصحفية التي تعقد في هذه الأثناء لتقديم البرنامج الإنتخابي للحزب بأحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء والذي أطلق عليه

شوف تيفي

إنتقد محمد ساجد الأمين العام للإتحاد الدستوري حزب العدالة والتنمية خلال الندوة الصحفية التي تعقد في هذه الأثناء لتقديم البرنامج الإنتخابي للحزب بأحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء والذي أطلق عليه "بالميثاق" والمتكون من 100 إجراء.

وإفتتح ساجد الندوة الصحفية، ببعث رسائل مشفرة إلى حزب العدالة والتنمية، حيث قال "أنه سمع أحد الأحزاب وهو يقدم أرقاما ووعودا وردية في برنامجه الإنتخابي الذي قدمه اليوم الإثنين أمام الصحافة" في إشارة إلى حزب المصباح الذي قدم برنامج الحزب صباح اليوم.

وأضاف ساجد "أن الحزب المعلوم الذي يوجد في الحكومة "خاصو يحشم شوية ومايبقاش يضحك على المواطنين والصحافة"، مقدما ما وصفه بخير مثال على كذب الحكومة الحالية، والحزب الذي يرأسها، حيث قال إن سنة 2011 ستبلغ معدل نمو سيصل إلى 7 في المائة.

من جهة ثانية، قدم الحبيب الدقاق عضو المكتب السياسي للحزب البنود العريضة للبرنامج الإنتخابي لحزب الحصان، والذي أسماه بالميثاق، حيث إسترسل في ذكر المحاور العريضة للبرنامج الإنتخابي دون تقديم أرقام محددة.
وصرح الدقاق، أن كل ماتحقق في المغرب، جاء بمبادرات شخصية من الملك، حيث أن الزيارات الملكية المتتالية لكل من روسيا والصين وإفريقيا هي التي أوصلت المغرب إلى مصاف الدول الكبرى، في حين يضيف الدقاق، لم تستطع الحكومة الحالية القيام بأي مبادرة تذكر، عدا الزيادة في الأسعار والإجهاز على المكتسبات التي حققها المغرب عبر سنوات.

ساجد يقدم البرنامج الإنتخابي لحزب الاتحاد الدستوري و يصف حكومة بنكيران ''بالكاذبة'' ساجد يقدم البرنامج الإنتخابي لحزب الاتحاد الدستوري و يصف حكومة بنكيران ''بالكاذبة'' ساجد يقدم البرنامج الإنتخابي لحزب الاتحاد الدستوري و يصف حكومة بنكيران ''بالكاذبة'' ساجد يقدم البرنامج الإنتخابي لحزب الاتحاد الدستوري و يصف حكومة بنكيران ''بالكاذبة'' ساجد يقدم البرنامج الإنتخابي لحزب الاتحاد الدستوري و يصف حكومة بنكيران ''بالكاذبة''

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