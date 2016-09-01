بعد إسقاطه من اللائحة الوطنية...الإدريسي يُعوض صاحب صفقة محطة الوقود بسيدي قاسم

قالت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن عبد الصمد الإدريسي الذي أسقط من اللائحة الوطنية للشباب، ثم ترشيحه مكان رجل الأعمال عبد الرحمان الحرفي الذي تراجع عن قيادة حزب المصباح بسيدي قاسم.

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن عبد الصمد الإدريسي الذي أسقط من اللائحة الوطنية للشباب، ثم ترشيحه مكان رجل الأعمال عبد الرحمان الحرفي الذي تراجع عن قيادة حزب المصباح بسيدي قاسم.

وأضافت ذات المصادر، أن المحامي عبد الصمد الإدريسي سيعوض الكاتب الجهوي السابق لحزب الإتحاد الدستوري والبرلماني السابق عن مدينة سيدي قاسم باسم حزب الحصان، والذي زكاه إبن كيران لقيادة لائحة المصباح بالمدينة.

وحسب مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية، فإن رجل الأعمال الحرفي تعرض لضغوط شديدة منذ إنتشار فضيحة صفقة بينه ومسؤولين بحزب العدالة والتنمية لتسوية مشاكل خاصة للحصول على ترخيص لمحطة للبنزين.