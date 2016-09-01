هؤلاء أبعدهم البجيدي من لائحته للشباب و''مول الحجرة'' أبرزهم

استعبدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ثلاثة من شبابها حسب المعلومات التي حصلت عليها ''شوف تيفي''، وكيلا للائحة الشباب عبد الصمد الإدريسي وذلك لسابق ترشحه كبرلماني محليا ، وكذا اعتماد

شوف تيفي



استعبدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ثلاثة من شبابها حسب المعلومات التي حصلت عليها "شوف تيفي"، وكيلا للائحة الشباب عبد الصمد الإدريسي وذلك لسابق ترشحه كبرلماني محليا ، وكذا اعتماد الزاهيدي لنفس السبب وهو ما يعد انضباطا داخليا للقانون وتراجعا عن تجاوز أثار لغطا داخليا في الحزب ، وتم تعويض الاثنين معا بمحمد الطويل الذي كان قد احتل المرتبة الثانية في لائحة الشباب ، و لبنى الكحيلي التي تموقعت في المرتبة الخامسة بعد محمود آمري .

لكن يبقى أبرز المبعدين حسن حمورو الذي أثار ولازال بخرجاته العديد من المشاكل للحزب حسب مصادر مطلعة ، وجر عليه الويلات آخرها تدوينة العودة إلى الشارع التي سحبها بعد ذلك ، واستغلها خصومه في الأصالة والمعاصرة .



وعلاقة بالموضوع تعود قصة "مول الحجرة" إلى كون حسن حمورو عمد إلى التنقيص وإهانة الأستاذ اليوسفي بتدوينة "طائشة" لم يحسن التعبير فيها ، بعدما احتفلت الدولة بعطاءات رئيس حكومة التوافق عن الاتحاد الاشتراكي ، رسميا وسمت شارع باسمه بطنجة .

