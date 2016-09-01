هذا هو منفذ التفجير الذي هز نيويورك وهذه هي جنسيته

كشفت العديد من المواقع العالمية اليوم الاثنين، عن تمكن الشرطة الأمريكية من اعتقال أفغاني متورط في تفجر هز نيويرك أول أمس السبت.

"شوف تيفي"

كشفت العديد من المواقع العالمية اليوم الاثنين، عن تمكن الشرطة الأمريكية من اعتقال أفغاني متورط في تفجر هز نيويرك أول أمس السبت.

وعرضت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية صورا لـ "أحمد خان رحيمي" بضمادة على ذراعه اليمنى وكان يحرك رأسه وعيناه مفتوحتان وجسمه مغطى ببطانية أثناء نقله إلى سيارة إسعاف بولاية نيوجيرسي.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الاشتباك مع الموقوف خلف إصابة اثنان من شرطة ليندين، قبل أن يتم اعتقال الأفغاني.

وكان رحيمي مطلوبا للشرطة لعلاقته بتفجيرات السبت في حي تشيلسي في نيويورك والتي أسفرت عن إصابة 29 شخصا.