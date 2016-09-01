الملك محمد السادس غادر مراكش ''فرحان'' وها علاش

كشف عمدة مدينة مراكش العربي بلقايد في تصريحات صحفية لموقع كش24 الجهوي،أن الملك محمد السادس غادر المدينة الحمراء في اتجاه شمال المملكة وهو راض عن المجهودات التنموية المبذولة من طرف المتدخلين

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كشف عمدة مدينة مراكش العربي بلقايد في تصريحات صحفية لموقع كش24 الجهوي،أن الملك محمد السادس غادر المدينة الحمراء في اتجاه شمال المملكة وهو راض عن المجهودات التنموية المبذولة من طرف المتدخلين بالمدينة.

و ردا منه على بعض التقارير التي وصفها بالكاذبة و التي تقول إن الملك محمد السادس غادر مراكش غاضب بسبب عدم اكتمال مجموعة من الأوراش المرتبطة بكوب22،بالقول"الملك محمد السادس مشا فرحان من مراكش و عاجبو الحال.."

وكانت الزيارة الملكية حسب ذات المسؤول، مبرمجة لمدة 48 ساعة وذلك حتى يطلع الملك محمد السادس على الأشغال الجارية بالقرية التي ستحتضن فعاليات قمة المناخ "كوب 22" بداية شهر نونبر المقبل.



