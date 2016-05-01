بالفيديو..بداية العد العكسي للنزال المرتقب بين هاري وريكو

انطلق اليوم الاثنين، بيع تذاكر النزال التاريخي المرتقب بين البطل العالمي المغربي بدر هاري والهولندي الشاب ريكو.

"شوف تيفي"



انطلق اليوم الاثنين، بيع تذاكر النزال التاريخي المرتقب بين البطل العالمي المغربي بدر هاري والهولندي الشاب ريكو.



ووضع ريكو على حسابه الخاص على الفايسبوك مقطع فيديو يشير إلى موعد النزال المحدد في العاشر من شهر دجنبر المقبل، بالإضافة إلى الموقع الذي سيتمكن من خلاله عشاق المقاتلين من الحصول على تذاكر النزال.



وتجدر الإشارة إلى أن بدر هاري كان قد أعلن بأن النزال الذي سيجمعه بريكو سيكون آخر نزال يخوضه في مساره الرياضي.