بالصور : بعد 8 وفيات وإنتحار..عمال ينظمون حفل عزاء أمام وزارة مصطفى الرميد بالرباط

نظم عمال مطاحن الساحل المعتصمين أمام وزارة العدل والحريات بالرباط صبيحة اليوم الإثنين حفل عزاء رمزي على خلفية وفاة أحد زملائهم، ليصل عدد الضحايا لتسعة عمال بعد إنتحار آخر دون تنفيذ حكم قضائي

شوف تيفي

نظم عمال مطاحن الساحل المعتصمين أمام وزارة العدل والحريات بالرباط صبيحة اليوم الإثنين حفل عزاء رمزي على خلفية وفاة أحد زملائهم، ليصل عدد الضحايا لتسعة عمال بعد إنتحار آخر دون تنفيذ حكم قضائي بتعويضهم.

وحسب أحد العمال المعتصمين منذ عامين أمام وزارة العدل بالرباط، فقد توفي زميل لهم يدعى "أ، م" بعد معاناة طويلة مع المرض والحسرة على طرده من العمل وعدم تنفيذ حكم قضائي لصالحه، صادر منذ مارس 2004.

وأضاف ذات المصدر، أن عدد الضحايا الذين غادروا الحياة دون تحقيق حلمهم بتنفيذ حكم قضائي وصل إلى 9 بعد وفاة ثمانية وإنتحار عامل آخر، حيث سبق للمحكمة أن قضت بتعويضهم عن الطرد الجماعي الذي تعرضوا إليه منذ سنة 2000.