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سابقة.. أبو حفص ممثلا عن حزب الاستقلال بضيف الأولى
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 17:41 سابقة.. أبو حفص ممثلا عن حزب الاستقلال بضيف الأولى | صحافة
سابقة.. أبو حفص ممثلا عن حزب الاستقلال بضيف الأولى
كشفت القناة الأولى ضمن برنامجها ضيف الأولى ،أن محمد عبد الوهاب رفيقي المعروف بأبي حفص سيحل ضيفا على القناة في برنامجها الحواري وذلك يوم غد الثلاثاء 20شتنبر 2016 ،ليكون أبو حفص أول شخصية ''سلفية'' تحط

شوف تيفي

كشفت القناة الأولى ضمن برنامجها ضيف الأولى ،أن محمد عبد الوهاب رفيقي المعروف بأبي حفص سيحل ضيفا على القناة في برنامجها الحواري وذلك يوم غد الثلاثاء 20شتنبر 2016 ،ليكون أبو حفص أول شخصية "سلفية" تحط رحالها وتظهر كوجه رسمي لحزب سياسي وطني بالمغرب عبر الإعلام العمومي.

وقد جاءت هذه الالتفاتة باعتبار عبد الوهاب الرفيقي ممثلا لحزب الاستقلال ، في إطار الحصص المبرمجة للأحزاب المتبارية على اقتراع السابع من أكتوبر ، رفقة ثلاثة مشاركين من أحزاب أخرى ، ومن المنتظر أن يعرف حضور رفيقي متابعة كبيرة لنشطاء الفايسبوك والرأي العام بشكل كبير ، وذلك للعديد من الاعتبارات أهمها أنه وجه سلفي معروف وسبق اعتقاله ومن الشخصيات التي أدمجت بعد الخروج من السجن .

و معلوم أن عبد الوهاب رفيقي التحق مؤخرا بحزب الاستقلال لتمثيله في الاستحقاقات التشريعية المقبلة لـ7 أكتوبر.


‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أبو حفص رفيقي الاستقلال ضيف الأولى الثلاثاء سلفي

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