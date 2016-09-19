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بالصور..تفاصيل مثيرة بخصوص توقيف شقيقين توأم بمراكش عرضا حياة أمني للخطر بعد إصابته بقرطاسة
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 17:17 بالصور..تفاصيل مثيرة بخصوص توقيف شقيقين توأم بمراكش عرضا حياة أمني للخطر بعد إصابته بقرطاسة | حوادث و حقوق
بالصور..تفاصيل مثيرة بخصوص توقيف شقيقين توأم بمراكش عرضا حياة أمني للخطر بعد إصابته بقرطاسة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شقيقين توأم، يبلغان من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتخدير والسرقة بالعنف بواسطة السلاح الأبيض وتعريض

 

 

 

 

"شوف تيفي"+"و م ع"

 تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شقيقين توأم، يبلغان من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتخدير والسرقة بالعنف بواسطة السلاح الأبيض وتعريض حياة عناصر الأمن للخطر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه بحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت عناصر الدائرة الأمنية الثانية بمراكش لتوقيف الشقيقين بأحد أحياء المدينة العتيقة، للاشتباه في تورطهما في اقتراف سرقة بواسطة السلاح الأبيض وهما في حالة تخدير متقدمة.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيهما هددا الشرطيين بشكل جدي وخطير، مما اضطر أحدهم إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي أصابت عن طريق الخطأ، وبشكل عرضي، أحد زملائه على مستوى الكتف.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم نقل الشرطي المصاب، وهو برتبة مقدم شرطة، إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث تبين أن إصابته مستقرة ولا تدعو للقلق.

وأبرز أنه جرى توقيف الشقيقين المشتبه فيهما وحجز السكين الذي كان بحوزتهما، وتم الاحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مشيرا إلى انه تم الاستماع أيضا إلى الشخص الذي كان ضحية عملية السرقة بالعنف.

تفاصيل مثيرة بخصوص توقيف شقيقين توأم بمراكش عرضا حياة أمني للخطر بعد إصابته بقرطاسة

تفاصيل مثيرة بخصوص توقيف شقيقين توأم بمراكش عرضا حياة أمني للخطر بعد إصابته بقرطاسةتفاصيل مثيرة بخصوص توقيف شقيقين توأم بمراكش عرضا حياة أمني للخطر بعد إصابته بقرطاسةتفاصيل مثيرة بخصوص توقيف شقيقين توأم بمراكش عرضا حياة أمني للخطر بعد إصابته بقرطاسةتفاصيل مثيرة بخصوص توقيف شقيقين توأم بمراكش عرضا حياة أمني للخطر بعد إصابته بقرطاسة

 

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