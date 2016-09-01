عاجل : ''إسقاط'' مرشحين باللائحة الوطنية للشباب لحزب العدالة والتنمية بينهم وكيل اللائحة

قالت مصادر مطلعة، أن وكيل لائحة الشباب بحزب العدالة والتنمية المحامي عبد الصمد الإدريسي وإعتماد الزاهيدي التي ثم وضعها في المرتبة الثالثة في اللائحة الوطنية للشباب قد ثم إسقاطهما.

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قالت مصادر مطلعة، أن وكيل لائحة الشباب بحزب العدالة والتنمية المحامي عبد الصمد الإدريسي وإعتماد الزاهيدي التي ثم وضعها في المرتبة الثالثة في اللائحة الوطنية للشباب قد ثم إسقاطهما.

وقالت ذات المصادر، أن قرار إزالة المرشحين من لائحة الشباب الوطنية، جاء خوفا من الطعن في ترشيحهما قانونيا في اللائحة الوطنية لكونهما برلمانيين في النسخة الحالية عن الدوائر المحلية، حيث أن المحامي عبد الصمد الإدريسي الإدريسي فاز في مدينة الحاجب، فيما إعتماد الزاهيدي بمدينة تمارة.

من جهة ثانية، صرحت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية أن وكيل اللائحة اعتذر عن الترشيح فيما إعتماد الزاهيدي لم يعلن بعد بشكل رسمي عن إسقاطها من اللائحة الوطنية، وهي المستجدات التي خلطت الأوراق من جديد لدى حزب المصباح.

وأضافت ذات المصادر، أن الأمانة العامة للحزب ستعلن في الساعات القادمة عن اللائحة النهائية وبشكل كامل، وبالمراتب الجديدة للمترشحين المعلن عنهم سابقا من طرف الأمانة العامة للحزب.

وينتظر حسب ذات المصادر، أن يتم تعيين أحمد الطويل الذي احتل الرتبة الثانية في اللائحة السابقة المعلن عنها، فيما لم يتم تحديد إلى حد كتابة هذه السطور عن خليفة لأصغر برلمانية في النسخة الحالية.