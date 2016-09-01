 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس غادر مراكش فرحان وها علاش | بوليتيك

الملك محمد السادس غادر مراكش ''فرحان'' وها علاش

بالصور : بعد 8 وفيات وإنتحار..عمال ينظمون حفل عزاء أمام وزارة مصطفى الرميد بالرباط | بوليتيك

بالصور : بعد 8 وفيات وإنتحار..عمال ينظمون حفل عزاء أمام وزارة مصطفى الرميد بالرباط

سابقة.. أبو حفص ممثلا عن حزب الاستقلال بضيف الأولى | صحافة

سابقة.. أبو حفص ممثلا عن حزب الاستقلال بضيف الأولى

بالصور..تفاصيل مثيرة بخصوص توقيف شقيقين توأم بمراكش عرضا حياة أمني للخطر بعد إصابته بقرطاسة | حوادث و حقوق

بالصور..تفاصيل مثيرة بخصوص توقيف شقيقين توأم بمراكش عرضا حياة أمني للخطر بعد إصابته بقرطاسة

عاجل : إسقاط مرشحين باللائحة الوطنية للشباب لحزب العدالة والتنمية بينهم وكيل اللائحة | بوليتيك

عاجل : ''إسقاط'' مرشحين باللائحة الوطنية للشباب لحزب العدالة والتنمية بينهم وكيل اللائحة

صادم.. اختطاف فتاة وافتضاض بكارتها داخل مقبرة بالقصر الكبير | حوادث و حقوق

صادم.. اختطاف فتاة وافتضاض بكارتها داخل مقبرة بالقصر الكبير

تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض واستعمال دراجات نارية بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض واستعمال دراجات نارية بالفقيه

بنكيران : لن نكون مع البام في حكومة واحدة بإجماع من الأمانة العامة وإذا اختار الشعب الأصالة و المعاصرة فإن البيجيدي سيختار المعارضة | بوليتيك

بنكيران : لن نكون مع البام في حكومة واحدة بإجماع من الأمانة العامة وإذا اختار الشعب الأصالة و

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة إدارة سجين لشبكة إجرامية من زنزانته | حوادث و حقوق

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة إدارة سجين لشبكة إجرامية من زنزانته

كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

عاجل : ''إسقاط'' مرشحين باللائحة الوطنية للشباب لحزب العدالة والتنمية بينهم وكيل اللائحة
بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 17:13 عاجل : إسقاط مرشحين باللائحة الوطنية للشباب لحزب العدالة والتنمية بينهم وكيل اللائحة | بوليتيك
عاجل : ''إسقاط'' مرشحين باللائحة الوطنية للشباب لحزب العدالة والتنمية بينهم وكيل اللائحة
قالت مصادر مطلعة، أن وكيل لائحة الشباب بحزب العدالة والتنمية المحامي عبد الصمد الإدريسي وإعتماد الزاهيدي التي ثم وضعها في المرتبة الثالثة في اللائحة الوطنية للشباب قد ثم إسقاطهما.

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعة، أن وكيل لائحة الشباب بحزب العدالة والتنمية المحامي عبد الصمد الإدريسي وإعتماد الزاهيدي التي ثم وضعها في المرتبة الثالثة في اللائحة الوطنية للشباب قد ثم إسقاطهما.

وقالت ذات المصادر، أن قرار إزالة المرشحين من لائحة الشباب الوطنية، جاء خوفا من الطعن في ترشيحهما قانونيا في اللائحة الوطنية لكونهما برلمانيين في النسخة الحالية عن الدوائر المحلية، حيث أن المحامي عبد الصمد الإدريسي الإدريسي فاز في مدينة الحاجب، فيما إعتماد الزاهيدي بمدينة تمارة.

من جهة ثانية، صرحت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية أن وكيل اللائحة اعتذر عن الترشيح فيما إعتماد الزاهيدي لم يعلن بعد بشكل رسمي عن إسقاطها من اللائحة الوطنية، وهي المستجدات التي خلطت الأوراق من جديد لدى حزب المصباح.

وأضافت ذات المصادر، أن الأمانة العامة للحزب ستعلن في الساعات القادمة عن اللائحة النهائية وبشكل كامل، وبالمراتب الجديدة للمترشحين المعلن عنهم سابقا من طرف الأمانة العامة للحزب.

وينتظر حسب ذات المصادر، أن يتم تعيين أحمد الطويل الذي احتل الرتبة الثانية في اللائحة السابقة المعلن عنها، فيما لم يتم تحديد إلى حد كتابة هذه السطور عن خليفة لأصغر برلمانية في النسخة الحالية.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأمانة العامة البيجدي اللائحة الوطنية الشباب الطويل شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك محمد السادس غادر مراكش فرحان وها علاش | بوليتيك

الملك محمد السادس غادر مراكش ''فرحان'' وها علاش

بالصور : بعد 8 وفيات وإنتحار..عمال ينظمون حفل عزاء أمام وزارة مصطفى الرميد بالرباط | بوليتيك

بالصور : بعد 8 وفيات وإنتحار..عمال ينظمون حفل عزاء أمام وزارة مصطفى الرميد بالرباط

بنكيران : لن نكون مع البام في حكومة واحدة بإجماع من الأمانة العامة وإذا اختار الشعب الأصالة و المعاصرة فإن البيجيدي سيختار المعارضة | بوليتيك

بنكيران : لن نكون مع البام في حكومة واحدة بإجماع من الأمانة العامة وإذا اختار الشعب الأصالة و المعاصرة فإن البيجيدي سيختار المعارضة

بنكيران : هناك قرارات للداخلية لا تعجبني لكن ماعندي ماندير | بوليتيك

بنكيران : هناك قرارات للداخلية لا تعجبني لكن ''ماعندي ماندير''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو أشنو قال شباط على التحكم | بــووز
منذ 10 دقائق

شوفو أشنو قال شباط على التحكم

فيديو الإنفجار الذي هز مقهى بمدينة الناظور | زووم

فيديو الإنفجار الذي هز مقهى بمدينة الناظور

تصريح طريف من مسيرة البيضاء..شوفو أشنو بغا يقول لي فهم يفهمنا | بــووز

تصريح طريف من مسيرة البيضاء..شوفو أشنو بغا يقول لي فهم يفهمنا

فضيحة وبالفيديو.. نهار الأول ديال القراية: شوف شنو لقاو الدراري الصغار قدام المدرسة ديالهم بكازا | زووم

فضيحة وبالفيديو.. نهار الأول ديال القراية: شوف شنو لقاو الدراري الصغار قدام المدرسة ديالهم بكازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس غادر مراكش فرحان وها علاش | بوليتيك
منذ 6 دقائق

الملك محمد السادس غادر مراكش ''فرحان'' وها علاش

بالصور : بعد 8 وفيات وإنتحار..عمال ينظمون حفل عزاء أمام وزارة مصطفى الرميد بالرباط | بوليتيك

بالصور : بعد 8 وفيات وإنتحار..عمال ينظمون حفل عزاء أمام وزارة مصطفى الرميد بالرباط

سابقة.. أبو حفص ممثلا عن حزب الاستقلال بضيف الأولى | صحافة

سابقة.. أبو حفص ممثلا عن حزب الاستقلال بضيف الأولى

بالصور..تفاصيل مثيرة بخصوص توقيف شقيقين توأم بمراكش عرضا حياة أمني للخطر بعد إصابته بقرطاسة | حوادث و حقوق

بالصور..تفاصيل مثيرة بخصوص توقيف شقيقين توأم بمراكش عرضا حياة أمني للخطر بعد إصابته بقرطاسة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.