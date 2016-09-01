صادم.. اختطاف فتاة وافتضاض بكارتها داخل مقبرة بالقصر الكبير

اهتزت مدينة القصر الكبير ليلة أمس الأحد، على وقع جريمة بشعة، أبطالها شخصان أقدما على اختطاف فتاة واغتصابها بمقبرة المدينة.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة القصر الكبير ليلة أمس الأحد، على وقع جريمة بشعة، أبطالها شخصان أقدما على اختطاف فتاة واغتصابها بمقبرة المدينة.

وحسب مصادر محلية فإن الفتاة البالغة ثلاثين عاما، كانت في طريقها إلى محطة خاصة بسيارات الأجرة، لتتفاجأ بذئبين بشريين يقومان باختطافها وتهديدها بالسلاح الأبيض ثم قاما باقتيادها إلى المقبرة وأرغماها على إزالة ملابسها قبل أن يتناوبا على إشباع رغبتهما الجنسية بطريقة بشعة بالرغم من محاولتها استعطافهما حتى لا يواصلان جريمتهما ما تسبب في افتضاض بكارتها.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المجرمين وفور إشباع نزواتهم الجنسية أخلايا سبيل الضحية التي توجهت إلى مستعجلات المستشفى المحلي، حيث تم إخضاعها هناك للمراقبة الطبية نتيجة تدهور حالتها الصحية والنفسية.